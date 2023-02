Exposition Robert Müller, l’Oiseleur Issoudun, 10 février 2023, Issoudun Issoudun.

Exposition Robert Müller, l’Oiseleur

Rue de l'hospice Saint-Roch Issoudun Indre

2023-02-10 10:00:00 – 2023-04-30 12:00:00

Issoudun

Indre

Issoudun

ainsi qu’un prêt d’une sculpture du Fonds National d’Art Contemporain (FNAC). Loin de l’académisme, Robert Müller offre une vision singulière de l’art, en jouant avec les styles et les matériaux, tout en explorant de nombreux concepts et mythes. Il s’impose comme l’un des sculpteurs majeurs des années 1950-1960 et s’inscrit dans une modernité à contretemps dès les années 70. L’exposition présente un large panel de sujets traités par l’artiste : Eros et le mythe, la répétition d’une forme d’un médium à l’autre ainsi que le motif de l’oiseau, prenant une place centrale dans ses gravures sur bois.

Le musée présente les travaux du sculpteur et graveur suisse Robert Müller. À cette occasion, un

ensemble important de 180 œuvres de l’artiste sera exposé : xylogravures, sculptures et dessins, issus de donations faites au musée, des prêts de collections particulières sculptures et dessins.

