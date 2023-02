Exposition: Robert Faure Rue F. M. Touroux, 11 mars 2023, Binic-Étables-sur-Mer .

Enseignant en peinture depuis 1985, Robert Faure a été, en 2013, le premier occidental sélectionné pour exposer ses œuvres dans la célèbre Galerie Rong Bao Zhai de Pékin. En 2014 il fonde l’Académie internationale de peinture à l’encre pour offrir un approfondissement à ses étudiants et continue de former de futurs enseignants. L’artiste proposera deux visites guidées les samedis 11 mars et 15 avril à 14h, ainsi qu’une performance (démonstration des techniques utilisées) le samedi 1 Robert Faure avril à 14h. Ces trois évènements sont sur réservation auprès des accueils mairies. Jours et heures d’ouverture de la Galerie : mardi de 10h à 13h, les mercredi, vendredi et samedi de 15h à 18h, le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h. Fermeture les lundi et jeudi.

