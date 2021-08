Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Exposition Robert Doisneau, Les années Vogue & Les ateliers d’artistes Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Exposition Robert Doisneau, Les années Vogue & Les ateliers d’artistes Saint-Quentin, 18 septembre 2021, Saint-Quentin. Exposition Robert Doisneau, Les années Vogue & Les ateliers d’artistes 2021-09-18 – 2021-11-21

Saint-Quentin Aisne Exposition Les années Vogue & Les ateliers d’artistes Du 18 septembre au 21 novembre 2021, partez à la découverte de l’exposition Robert Doisneau à la Galerie Saint-Jacques à Saint-Quentin. Horaires:

– Du mardi au dimanche de 14h à 18h.

– Les mercredis et samedis de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

– Fermés des lundis.

– Jours fériés de 14h à 18h. Entrée libre.

