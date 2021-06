Exposition – Robert Bouroult 1894-1975 : la terre sensible Pontarlier, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Pontarlier.

Exposition – Robert Bouroult 1894-1975 : la terre sensible 2021-07-10 – 2021-10-31 Musée Municipal 2 Place d’Arcon

Pontarlier Doubs Pontarlier

Proposée par le Musée de Pontarlier.

A l’occasion de la sortie du livre « Robert Bouroult, 1894-1975 : itinéraires d’un peintre », le Musée de Pontarlier participe à la redécouverte de cet artiste et lui consacre une belle exposition rétrospective en 5 salles et grâce aux prêts exceptionnels de collectionneurs particuliers.

Des visites guidées, un colloque sur le peintre et un livret-jeu pour les enfants accompagneront cette exposition.

4,20€ (tarif normal), 2,10€ (tarif réduit), entrée libre (-18 ans).

musee@ville-pontarlier.com +33 3 81 38 82 16 https://www.ville-pontarlier.fr/

