EXPOSITION “RIVAGES EN MOUVEMENT” AU DOMAINE DE CERTES ET GRAVEYRON Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Gironde

EXPOSITION “RIVAGES EN MOUVEMENT” AU DOMAINE DE CERTES ET GRAVEYRON Audenge, 7 mars 2022, Audenge. EXPOSITION “RIVAGES EN MOUVEMENT” AU DOMAINE DE CERTES ET GRAVEYRON Salle Gilles Boeuf, Domaine de Certes Avenue de Certes Audenge

2022-03-07 10:00:00 – 2022-05-11 18:00:00 Salle Gilles Boeuf, Domaine de Certes Avenue de Certes

Audenge Gironde Audenge EUR Lieu de rendez-vous : Salle Gilles Boeuf, Domaine de Certes et Graveyron Cette exposition itinérante lie le travail du photographe, Sébastien Sindeu à une exposition conçue par le Conservatoire du littoral.

L’exposition vise à donner à chacun les clés pour s’interroger sur l’évolution de nos côtes, à l’échelle des dernières décennies et comprendre que le littoral est un espace de mouvements, le trait de côte perpétuellement mobile et les paysages et l’occupation en perpétuel changement. Animation soumise au pass vaccinal. Port du masque obligatoire. Du 7 mars 2022 au 11 mai 2022, tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. Lieu de rendez-vous : Salle Gilles Boeuf, Domaine de Certes et Graveyron Cette exposition itinérante lie le travail du photographe, Sébastien Sindeu à une exposition conçue par le Conservatoire du littoral.

L’exposition vise à donner à chacun les clés pour s’interroger sur l’évolution de nos côtes, à l’échelle des dernières décennies et comprendre que le littoral est un espace de mouvements, le trait de côte perpétuellement mobile et les paysages et l’occupation en perpétuel changement. Animation soumise au pass vaccinal. Port du masque obligatoire. Du 7 mars 2022 au 11 mai 2022, tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. +33 5 56 82 71 79 Lieu de rendez-vous : Salle Gilles Boeuf, Domaine de Certes et Graveyron Cette exposition itinérante lie le travail du photographe, Sébastien Sindeu à une exposition conçue par le Conservatoire du littoral.

L’exposition vise à donner à chacun les clés pour s’interroger sur l’évolution de nos côtes, à l’échelle des dernières décennies et comprendre que le littoral est un espace de mouvements, le trait de côte perpétuellement mobile et les paysages et l’occupation en perpétuel changement. Animation soumise au pass vaccinal. Port du masque obligatoire. Du 7 mars 2022 au 11 mai 2022, tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. Gironde département

Salle Gilles Boeuf, Domaine de Certes Avenue de Certes Audenge

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Audenge, Gironde Autres Lieu Audenge Adresse Salle Gilles Boeuf, Domaine de Certes Avenue de Certes Ville Audenge lieuville Salle Gilles Boeuf, Domaine de Certes Avenue de Certes Audenge Departement Gironde

Audenge Audenge Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audenge/

EXPOSITION “RIVAGES EN MOUVEMENT” AU DOMAINE DE CERTES ET GRAVEYRON Audenge 2022-03-07 was last modified: by EXPOSITION “RIVAGES EN MOUVEMENT” AU DOMAINE DE CERTES ET GRAVEYRON Audenge Audenge 7 mars 2022 Audenge Gironde

Audenge Gironde