Paris Exposition « RITE 儀式 » Mairie du 13e arrondissement Paris, 19 septembre 2023, Paris. Du mardi 19 septembre 2023 au vendredi 29 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

L’exposition RITE — « 儀式 » (Yíshì) rassemble plusieurs artistes chinois talentueux, chacun avec un parcours et une expérience différents. Mairie du 13e – Galeries Athéna, Bièvre et Antichambre

Dans le cadre de la Fête de la Lune 2023 À travers leurs créations, ces artistes donnent une forme concrète, corporelle et visuelle aux rituels liés à la lune. Ils transforment leur propre périple à travers le monde en un sentiment de chez-soi, tout comme les pêcheurs de l’archipel des Trobriand se préparent à affronter la mer agitée en utilisant des rituels pour se préparer mentalement. Cette exposition est une réunion sur notre chemin de consommation uniformisée, la lune nous réunit, créant une scène éphémère et éruptive de nostalgie ou de départ. Commissaire de l’exposition : MAO Qiang Co-comissiaire : LI Junyi Conseillère de l’exposition : Weiwei Mairie du 13e arrondissement 1 place d’Italie 75013 Paris Contact : https://fr-fr.facebook.com/paris.treize https://fr-fr.facebook.com/paris.treize

