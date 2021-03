Exposition » Rise » de Pep Karsten LYCEE BRISTOL, 26 mars 2021-26 mars 2021, Cannes.

**DJ Set Thomas Dusseune le 26 mars à 12h15**

Exposition de 10 œuvres photographiques, technique argentique sur dibonds

8 tirages de 30 x 22 , 2 tirages de 120 x 90

Vernissage avec DJ Set de Thomas Dusseune, le premier jour de l’exposition dans chaque lycée durant la pause méridienne.

Des fenêtres ouvertes sur le monde où le spectateur déambule dans les paysages comme si la caravane était en mouvement. Une invitation au voyage et une immersion en musique avec une bande originale mixée par l’artiste, à la manière d’un road movie.

A l’heure du confinement et de l’enfermement, la série « Rise » de Pep Karsten nous propose de participer à ses pérégrinations à travers des paysages ouvertes et grandioses. Une échapée, une inspiration vitale dans les tableaux et majestueux qu’offrent les Alpes-Maritimes.

Après sa dernière série post apocalyptique « Renaissance » tournée dans l’ouest des Etats-Unis, la série présentée ici est née de la frustration d’être emprisonné et de ne plus pouvoir partir à la découverte de nouveaux horizons. Mais elle représente avant tout la vie, la liberté, la contemplation et les trésors qui sont à la portée de notre regard, merveilles parfois ignorées.

Le travail de l’artiste est centré sur le thème du temps et de la mort dans une perspective optimiste. C’est la raison qui le pousse à puiser la majeure partie de son inspiration dans l’art temporel du cinéma, de ses références jusqu’à sa manière de travailler.

Dans « Rise » en plus d’y voir des décors de scène de films imaginaires c’est l’immensité et la dimension éternelle rassurante des paysages qu’il veut communiquer. Il a choisi de faire réaliser ses tirages avec la technologie argentique pour sa durabilité supérieure, pour le fait qu’ils continueront d’exister après sa mort, en écho à l’éternité des paysages représentés.

LYCEE BRISTOL 10 rue Saint Nicolas, cannes Cannes La Lepre



