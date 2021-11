Bellicourt Bellicourt Aisne, Bellicourt Exposition – Riqueval 1918 – La citadelle allemande du vermandois Bellicourt Bellicourt Catégories d’évènement: Aisne

Bellicourt Aisne Bellicourt Une exposition aura lieu le jeudi 11 novembre à Riqueval (Bellicourt) sur le thème de Riqueval 1918 – La citadelle allemande du vermandois. Au programme des animations et des expositions au blockhaus de 10h à 17h30. Visite accompagnée du site de Riqueval par l’Office de Tourisme du Pays du Vermandois.

Horaires des visites : 14h, 15h, 16 & 17h ot@cc-vermandois.com +33 3 23 09 37 38

