Clohars-Carnoët Finistère 2022 : Le Rigolo à 100 ans, c’est un bateau patrimonial de Doëlan – ancien misainier qui a eu plusieurs vies. Sur le thème de la pêche à la sardine et la construction navale, organisée par l’association du bateau “La bande de Rigolo” 2022 : Le Rigolo à 100 ans, c’est un bateau patrimonial de Doëlan – ancien misainier qui a eu plusieurs vies. Sur le thème de la pêche à la sardine et la construction navale, organisée par l’association du bateau “La bande de Rigolo” Lieu-dit Doëlan Rive Droite Chapelle Ste Anne Clohars-Carnoët

