Exposition « Rien du tout » Médiathèque de Haute-Saintonge, 2 avril 2022, Jonzac.

Exposition « Rien du tout »

du samedi 2 avril au mercredi 4 mai à Médiathèque de Haute-Saintonge

« Au début, il n’y avait rien. Rien du tout. ». Seulement quelques arbres et puis, ce petit rien de l’origine va peu à peu croître en douceur jusqu’à ce que tout s’accélère avec l’arrivée de Monsieur C. et ses grandes ambitions… « Au début, il n’y avait rien. Rien du tout » jusqu’à ce qu’il y ait maintenant trop et bientôt à nouveau « plus rien du tout »… En tant qu’illustrateur, [**Julien Billaudeau**](https://julienbillaudeau.com/) aime varier les plaisirs. Jouant de techniques et d’outils variés (gravures sur bois, sérigraphie…), il crée des images où formes et couleurs se superposent et se mélangent. Avec des tirages originaux, une sélection de bois gravés, un puzzle, des briques géantes ou encore des pochoirs à disposition, il propose une exposition ludique et interactive pour que petits (et grands !) embrassent pleinement son univers graphique coloré tout en se questionnant sur notre rapport à l’environnement et l’équilibre fragile ville/nature.

Entrée libre et gratuite.

Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes 17500 Jonzac Jonzac Charente-Maritime



