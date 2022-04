Exposition Richard Orlinski Le Domaine de la Trésorerie, 30 avril 2022, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

du samedi 30 avril au dimanche 8 mai à Le Domaine de la Trésorerie

Valérie et Ludovic Le Floch vous présentent Richard ORLINSKI accompagné d’une quinzaine d’artistes au Domaine de la Trésorerie à Saint-Pryvé Saint-Mesmin 10 jours durant lesquels vous retrouverez les célèbres sculptures colorées d’Orlinski, les non moins célèbres bonbons de Laurence Jenkell, Les Flexos de Zed, les Petits Bonhommes d’Henri Iglesis ainsi que des sculptures monumentales d’Hirlay, de Lebescomb et de Tibay à l’extérieur. Ce sont aussi les oeuvres de Cédrick Vannier, Adéla Burdujanu, Capton, Nathan Chantob (Lauréat de la fondation Taylor en 2021), Sgarra, Mendjisky et le mobilier de d’Argueyrolles, Stéphane Ducatteau, Rolan Mellan et Guillaume Piéchaud que vous découvrirez au travers de cette exposition où se côtoieront des artistes de renommée internationale et des figures montantes de l’art contemporain.

Entrée libre

Une exposition d’art contemporain organisés par Valérie et Ludovic Le flosh qui présentent Richard Orlinski ainsi que 15 artistes du domaine de la peinture, sculpture et mobilier de créateurs.

Le Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines – 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret



