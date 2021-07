Exposition Riad – Elise Hallab Morlaix, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Morlaix.

Exposition Riad – Elise Hallab 2021-07-17 14:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Morlaix Finistère Morlaix

Riad, c’est l’idée d’un jardin en arabe, un jardin cultivé, que l’on entretient, que l’on compose en fonction de la saisonnalité, de ses fruits, des couleurs. Dans l’architecture maghrébine, le Riad est un espace circonscrit, un jardin de l’intime.

Pour sa première exposition personnelle, Élise Hallab explore la dualité de la composition des jardins, entre le dessin de massifs et la création de motifs végétaux ornant le foyer. Le processus de création mis en œuvre se joue entre extérieur et intérieur, entre le temps de la cueillette et celui de la réalisation des couleurs et de l’impression en sérigraphie.

Visites commentées les 17/07, 18/07, 14/08 de 11h à 12h, sur réservation

lesmoyensdubord.mdb@gmail.com +33 2 98 88 25 62 http://www.lesmoyensdubord.wordpress.com/riad/

