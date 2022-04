Exposition Révolutions Xenakis Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

À l’occasion du centenaire de la naissance du compositeur Iannis Xenakis, Révolutions Xenakis célèbre l’un des artistes les plus féconds de la seconde moitié du XXe siècle. Tout à la fois compositeur, architecte, ingénieur et mathématicien, il a fait œuvre de pionnier dans de nombreux domaines comme la musique électroacoustique ou le concert électronique immersif. L’exposition invite le visiteur au cœur de l’atelier du créateur et propose une expérience visuelle, lumineuse et sonore à l’image des spectacles d’art total qui firent de Xenakis l’un des pères fondateurs de l’art numérique. Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

