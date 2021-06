Albi Brasserie de la Préfecture Albi, Tarn Exposition « Révolution » d’Olivier Bonnelarge Brasserie de la Préfecture Albi Catégories d’évènement: Albi

Découvrez de superbes oeuvres par l’artiste contemporain Olivier Bonnelarge lors de son vernissage vendredi 11 juin à 19h. Sa facture est reconnaissable par son camaïeu plutôt sombre. C’est un jeu d’équilibre entre l’ombre et la lumière, les contrastes et les dégradés. Une place restreinte est laissée à la couleur. Cette exposition aura lieu à la Brasserie de la Préfecture. Suivant l’affluence, les tours de rôle pour voir les tableaux risquent d’être effectués. La restauration est possible sur réservation. Plus d’information sur le déroulé de l'[événement sur la page Facebook](https://www.facebook.com/events/390556935503301). A découvrir à la Brasserie de la Préfecture Brasserie de la Préfecture 16 Lices Georges Pompidou, 81000 Albi Albi Tarn

