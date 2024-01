EXPOSITION RÊVES ET SURRÉALISME Juvignac, jeudi 1 février 2024.

Du 1er février au 30 mars, la Médiathèque Théodore Monod dévoilera « Rêves et surréalisme », une exposition en partenariat avec le réseau départemental de la lecture publique. Des œuvres issues de l’Artothèque du Département de l’Hérault à admirer… et à emprunter !

Hébergées à la Scène de Bayssan à Béziers, cette collection rassemble plus de 600 livres d’artistes et 300 œuvres d’art contemporain (gravures, sérigraphies photographies, etc.), encadrées, numérotées et signées par des artistes de renommée nationale ou internationale, avec une attention particulière portée aux artistes héraultais.

À Juvignac, l’exposition « Rêves et surréalisme » offrira ainsi l’occasion aux curieux de poser un premier regard sur la collection de l’Artothèque départementale et d’emprunter certaines œuvres pour une période de deux mois.

Le principe est simple emprunter une œuvre d’art comme on emprunte un livre ! Une manière de mettre l’art à la portée de tous ; d’encourager la pratique et l’éducation artistique et culturelle, notamment auprès des plus jeunes ; et de valoriser la diversité et la richesse des arts visuels en médiathèque

Horaires d’ouverture:

Mardi, mercredi et samedi (10h-12h30 et 14h-18h), vendredi (14h-18h) .

Rue du Poumpidou

Juvignac 34990 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01

fin : 2024-03-30



