Exposition “Rêves de Semeuse” Landéda, 26 août 2021, Landéda. Exposition “Rêves de Semeuse” 2021-08-26 14:00:00 – 2021-09-09 18:00:00 Lieu-dit Sainte-Marguerite Chapelle de Sainte Marguerite

Landéda 29870 Landéda Exposition de Marie-Noëlle Rolland.

“Ce qui fait l’essentiel de ma peinture c’est la représentation personnelle de versets bibliques. Mes tableaux (réalisés à l’acrylique) sont à la fois symboliques et figuratifs”. https://marie-noelle-rolland.pagesperso-orange.fr/05actualite.htm Exposition de Marie-Noëlle Rolland.

