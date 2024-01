EXPOSITION « REVES D’ATHLETES » Médiathèque Nelson Mandela Grande-Synthe, vendredi 1 mars 2024.

EXPOSITION « REVES D’ATHLETES » Rêves d’Athlètes l’Eclat Féminin sur la Voie du Succès 1 23 mars Médiathèque Nelson Mandela Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T09:30:00+01:00 – 2024-03-01T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

L’exposition “Rêves d’Athlètes” vous offre un regard inédit sur ces filles et femmes qui, au quotidien, écrivent dans l’ombre l’histoire du sport de demain et brisent les codes de notre société.

Au travers de prises de vues saisissantes, chaque cliché raconte une histoire de détermination, de victoire et de présence marquante, affirmant avec éclat la place incontestable des femmes sur le terrain et au-delà.

Médiathèque Nelson Mandela 12 Place de l’Europe , 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

sport féminin photos

Marie Marchand