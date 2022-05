Exposition “Rêveries & Sensations” Dinan, 7 mai 2022, Dinan.

Exposition “Rêveries & Sensations” Place d’Abstatt Abbaye Léhon – Salle Estienne de Langle Dinan

2022-05-07 14:00:00 – 2022-06-19 18:30:00 Place d’Abstatt Abbaye Léhon – Salle Estienne de Langle

Dinan Côtes d’Armor

Par Stéphanie Martin – Artiste Céramiste

L’Abbaye de Léhon accueille pour la première exposition de la saison, une artiste céramiste.

Stéphanie Martin tente de mettre au monde au monde ses sensations, ses réflexions, ses bonheurs et fantasmagories. Elle explore les espaces temps qui la font vibrer, qui lui laissent le sentiment d’être à sa place, les sensations tactiles,

épidermiques, les souvenirs olfactifs… Ses pièces s’imposent là comme des passeurs, des observateurs, des gardiens.

Ouvert les week ends et jours fériés.

Présence de l’artiste :

– Permanence : Samedi 7 et dimanche 8 mai – Samedi 18 et dimanche 19 juin

– Atelier de pratique artistique avec l’artiste « le petit bonheur » :

Racontez le petit bonheur qui est le vôtre. Manipulation de terre crue.

Dimanche 8 mai et 19 juin de 15h30 à 17h. Tarif : 15 € – à partir de 7 ans

Réservation auprès du Service Culture

culture@dinan.fr +33 2 96 87 40 65

