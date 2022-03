Exposition “Rever le réel” Bellême Bellême Catégories d’évènement: Bellême

Orne

Exposition “Rever le réel” Bellême, 31 mars 2022, Bellême. Exposition “Rever le réel” L’Atelier Perché 18 rue Ville Close Bellême

2022-03-31 11:00:00 – 2022-05-29 13:00:00 L’Atelier Perché 18 rue Ville Close

Bellême Orne Exposition de peintures et de sculptures.

Peintures d’Alain Durand et Michel Plaisir

Sculptures de Juliette Frescaline Gestes barrières à appliquer sur place. Entrée libre. Ouverture du jeudi au dimanche et autres jours sur rendez-vous Exposition de peintures et de sculptures.

Peintures d’Alain Durand et Michel Plaisir

Sculptures de Juliette Frescaline Gestes barrières à appliquer sur place. Entrée libre. Ouverture du jeudi au dimanche et autres jours sur rendez-vous contact@lartatousegards.com +33 6 71 35 38 09 http://www.lartatousegards.com/ Exposition de peintures et de sculptures.

Peintures d’Alain Durand et Michel Plaisir

Sculptures de Juliette Frescaline Gestes barrières à appliquer sur place. Entrée libre. Ouverture du jeudi au dimanche et autres jours sur rendez-vous L’Atelier Perché 18 rue Ville Close Bellême

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bellême, Orne Autres Lieu Bellême Adresse L'Atelier Perché 18 rue Ville Close Ville Bellême lieuville L'Atelier Perché 18 rue Ville Close Bellême Departement Orne

Bellême Bellême Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleme/

Exposition “Rever le réel” Bellême 2022-03-31 was last modified: by Exposition “Rever le réel” Bellême Bellême 31 mars 2022 Bellême Orne

Bellême Orne