EXPOSITION RÊVE ET VOYAGES Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

EXPOSITION RÊVE ET VOYAGES Saint-Brevin-les-Pins, 30 mai 2022, Saint-Brevin-les-Pins. EXPOSITION RÊVE ET VOYAGES Salle des Roches Rue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

2022-05-30 – 2022-05-30 Salle des Roches Rue Jules Verne

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Exposition de photographies par les membres de l’atelier photos de l’Amicale Laïque de Saint-Brevin-les-Pins.

Rencontre le samedi 12 juin, au centre d’hébergement et de loisirs de Saint-Brevin, François LEPAGE, photographe des Territoires Ultimes. jean.daniel@albrevin.org Exposition de photographies par les membres de l’atelier photos de l’Amicale Laïque de Saint-Brevin-les-Pins.

Rencontre le samedi 12 juin, au centre d’hébergement et de loisirs de Saint-Brevin, François LEPAGE, photographe des Territoires Ultimes. Salle des Roches Rue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Salle des Roches Rue Jules Verne Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Salle des Roches Rue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique

EXPOSITION RÊVE ET VOYAGES Saint-Brevin-les-Pins 2022-05-30 was last modified: by EXPOSITION RÊVE ET VOYAGES Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 30 mai 2022 Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique