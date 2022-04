EXPOSITION REVANCHE Nancy, 22 avril 2022, Nancy.

Photographies du collectif I Love Your Home (Sébastien Cors’ et Darmé)

Galerie 1er degré, MJC Lillebonne

Vernissage le vendredi 22 avril à 19h

suivi de la performance musicale et textuelle, En chênaie à l’hêtre, par la Cie Omnibus

Exposition ouverte du lundi au vendredi de 9h à 23h et le samedi de 9h à 18h

I LOVE YOUR HOME vous propose une immersion dans leur univers par une série photographique provenant de vestiges de la civilisation.

Derrière un mur décrépi et recouvert par la végétation se cache parfois les dernières traces d’une vie passée. S’imposant comme les témoins de la présence de l’homme, de nombreux édifices tentent de résister aux ravages du temps.

Depuis près de vingt ans le collectif I LOVE YOUR HOME (Sébastien Cors’ et Darmé) parcourt l’Europe dans le but de visiter et d’immortaliser ces lieux oubliés de tous. (sites industriels, châteaux, hôpitaux, églises…)

I LOVE YOUR HOME résulte de la rencontre de deux photographes autodidactes Lorrain : Darmë et Sébastien Cors’.

Tous deux issus de la culture urbaine, principalement du graffiti, Darmë et Sébastien Cors’ prennent progressivement conscience d’une dimension insoupçonnée de l’espace urbain.

Ils découvrent un univers marginal – friches, anciennes usines, vestiges d’habitations, etc. – à l’intérêt graphique évident. Muni de leur appareil photo, ils immortalisent cette face cachée des sociétés modernes. Leur pratique de l’exploration urbaine (urbex) n’est que la suite logique d’une démarche de réappropriation de ces espaces abandonnés.

https://iloveyourhome.wixsite.com/ilyh

Exposition présentée dans le carde de Volte face in Nancy, renouer avec le vivant

les 22 et 23 avril à la MJC Lillebonne.

Au programme : Spectacles vivants, exposition, concert, ateliers, animations, …

+33 3 83 36 82 82 http://www.mjclillebonne.fr/

