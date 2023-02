Exposition rétrospective Marie – Thérèse DELANNOY (1939 – 2020) Fondation Taylor, 2 février 2023, Paris.

Du jeudi 02 février 2023 au samedi 25 février 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

. gratuit

Dans son espace atelier, du 2 au 25 février, la Fondation Taylor rend hommage à l’artiste peintre Marie- Thérèse Delannoy, disparue en 2020. Elève de Marcel Roche (peintre et graveur), puis du graveur Claude Breton aux Beaux-Arts de Paris, elle a développé tout au long de sa carrière une œuvre picturale personnelle.

Marie-Thérèse Delannoy a également enseigné le dessin aux Ateliers de la ville de Paris. Elle a participé à de nombreuses expositions personnelles et collectives, ainsi qu’aux principaux salons d’art. On retrouve également ses peintures dans des collections en France et à l’étranger.

Marie-Thérèse Delannoy peint la nature, souvent sur grands formats. Elle retranscrit sur toile ses harmonies, faisant la part belle à la flore et à la faune. Dans ses œuvres, ombre et lumière se croisent, s’entrechoquent. On y devine l’amplitude du geste et la générosité de l’artiste dans un univers multiple, sensible et raffiné.

Fondation Taylor 1, rue la Bruyère 75009 Paris

Contact : https://www.taylor.fr/expositions/2023/marie-therese-delannoy-1939-2020 01 48 74 85 24 contact@taylor.fr https://www.facebook.com/fondationtaylor https://www.facebook.com/fondationtaylor https://www.taylor.fr/

ADAGP 2022 Sans titre 130x97cm – 1997- Huile sur toile