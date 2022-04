Exposition “Rétrospective La Bura” Trets, 4 mai 2022, Trets.

Exposition “Rétrospective La Bura” Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer Trets

2022-05-04 – 2022-05-14 Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer

Trets Bouches-du-Rhône

Jeanne Grémaud dite “LA BURA” fut en résidence au Bateau-Lavoir à Paris et exposa au Musée de la mode de Paris, parmi d’autres.

LA BURA peint, dessine, crée des bijoux et sculpte des vêtements. Sa passion pour la matière l’incite au tissage et à la création de pièces textiles uniques.

Sa technique. . . la peinture, le collage, mêlé aux pigments et autres matières créant ainsi un relief qui donne forme et mouvement à ses créations innovatrices

Venez donc au Château des Remparts, découvrir ou ré-découvrir, admirer et rendre hommage à cette artiste centenaire d’un parcours artistique extraordinaire.

Jeanne LA BURA artiste-peintre, dessinatrice, créatrice et sculptrice. Née en 1922, Jeanne fête ses 100 ans cette année à Trets où elle vit et exprime son art.

Jeanne Grémaud dite “LA BURA” fut en résidence au Bateau-Lavoir à Paris et exposa au Musée de la mode de Paris, parmi d’autres.

LA BURA peint, dessine, crée des bijoux et sculpte des vêtements. Sa passion pour la matière l’incite au tissage et à la création de pièces textiles uniques.

Sa technique. . . la peinture, le collage, mêlé aux pigments et autres matières créant ainsi un relief qui donne forme et mouvement à ses créations innovatrices

Venez donc au Château des Remparts, découvrir ou ré-découvrir, admirer et rendre hommage à cette artiste centenaire d’un parcours artistique extraordinaire.

Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer Trets

dernière mise à jour : 2022-04-01 par