Exposition rétrospective de l’artiste Franck DUMINIL (1933 – 2014) Fondation Taylor, 30 septembre 2022, Paris.

Du vendredi 30 septembre 2022 au jeudi 13 octobre 2022 :

. gratuit Du mardi au samedi 13 h à 19 h

L’exposition rétrospective de l’œuvre de Franck Duminil (1933-2014) est prolongée jusqu’au 13 octobre dans l’atelier de la Fondation Taylor. Elle présente les œuvres issues de la donation de l’artiste, effectuée par sa veuve.

Selon la volonté de Madame Duminil, dans l’atelier de la Fondation Taylor, le 13 octobre 2022 à 14h30, une partie des œuvres sera vendue aux enchères, sous le marteau de Maitre Teucquam. Le montant issu de cette vente sera destiné à constituer un nouveau prix.

C’est d’abord à l’École des Beaux-Arts de Bordeaux où il étudie l’architecture dans l’atelier Ferré que Franck Duminil commence sa formation. Il suit ensuite les cours de Jean Prouvé́ au Conservatoire national des Arts et Métiers. Parallèlement à une carrière de dessinateur dans différents cabinets d’architectes, Franck Duminil dessine et peint. Il décide de se consacrer entièrement à la peinture dans les années 70. Tout au long de sa vie, ses œuvres seront présentées dans nombre d’expositions et de salons. Elles figurent dans plusieurs collections publiques et privées.

Inspirée de son regard sur la nature, l’œuvre de Franck Duminil s’inscrit dans le courant de l’abstraction lyrique. L’historienne et critique d’art Lydia Harambourg souligne que Franck Duminil « transgresse toute organisation formelle traditionnelle et tend à une réalité visible et invisible ».

Fondation Taylor 1 rue La Bruyère 75009 Paris

