du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atrium Gratuit. Entrée libre, dans la limite des jauges autorisées.

La galerie de l’Atrium accueille en septembre une rétrospective de l’œuvre de Jacques Lasserre, cet artiste landais qui a peint son territoire natal à travers ses paysages et ses traditions. Atrium Cours du Maréchal Foch, 40100 Dax Dax Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

