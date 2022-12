Exposition Rétrospective d’Affiches de Saint Vincent Tournante et Objets de Collection Chagny Chagny Chagny Catégories d’évènement: Chagny

Exposition Rétrospective d'Affiches de Saint Vincent Tournante et Objets de Collection 2 Rue des Halles Agence de Tourisme Chagny Saône-et-Loire

2023-01-10 – 2023-01-31

Saône-et-Loire Chagny EUR A l’occasion de la Saint Vincent Tournante à Couchey les 28 et 29 janvier 2023, venez découvrir ou redécouvrir notre collection rétrospective d’Affiches de Saint Vincent Tournante depuis les années 1970, ainsi que des objets de collections et menus de banquets. +33 3 85 87 25 95 Agence de Tourisme 2 Rue des Halles Chagny

