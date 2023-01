EXPOSITION RÉTROSPECTIVE COLLECTIONS PHOTOGRAPHIQUES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE COLLECTIONS PHOTOGRAPHIQUES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE Le Mans, 20 janvier 2023, Le Mans . EXPOSITION RÉTROSPECTIVE COLLECTIONS PHOTOGRAPHIQUES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE 8 Allée Leprince d’Ardenay FIAA Le Mans Sarthe FIAA 8 Allée Leprince d’Ardenay

2023-01-20 14:00:00 – 2023-03-19 18:30:00

FIAA 8 Allée Leprince d’Ardenay

Le Mans

Sarthe 0 3 EUR Cette sélection de photographies contemporaines aborde des thématiques diverses comme la nature, les arts vivants, les voyages, les paysages, les évènements culturels et sportifs. La photographie est un art accessible et permettant au spectateur de laisser la place à son imaginaire, émouvoir mais aussi faire réfléchir sur le monde et ce qui nous entoure. La multiplicité des photographes, aux techniques diverses, permet d’offrir une large découverte de la photographie contemporaine dans un lieu dédié à l’expression artistique. Une soixantaine de photographies à découvrir au centre d’art FIAA, durant deux mois, traversant les genres et les techniques.

« Dès sa création, le FIAA, s’est donné comme objectif la mise en valeur de la richesse artistique du patrimoine local, notament au travers de l’exposition de collections qui ouvrent au monde. Celle du conseil départemental en fait partie, c’est pourquoi elle a toute sa place au centre d’art FIAA.» Lucien Ruimy, Président et commissaire artistique, FIAA Le centre d’art FIAA accueille du 20 janvier au 19 mars 2023 l’exposition rétrospective des collections photographiques départemental de la Sarthe. accueil@fiaalemans.com +33 6 83 27 72 83 FIAA 8 Allée Leprince d’Ardenay Le Mans

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Le Mans Sarthe FIAA 8 Allée Leprince d'Ardenay Ville Le Mans lieuville FIAA 8 Allée Leprince d'Ardenay Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE COLLECTIONS PHOTOGRAPHIQUES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE Le Mans 2023-01-20 was last modified: by EXPOSITION RÉTROSPECTIVE COLLECTIONS PHOTOGRAPHIQUES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE Le Mans Le Mans 20 janvier 2023 8 Allée Leprince d'Ardenay FIAA Le Mans Sarthe le mans sarthe

Le Mans Sarthe