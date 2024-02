EXPOSITION RÉTROSPECTIVE CHRISTIAN-LACROIX Place de la 2ème DC Lunéville, dimanche 27 octobre 2024.

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE CHRISTIAN-LACROIX Place de la 2ème DC Lunéville Meurthe-et-Moselle

En 2024-2025, le Conservatoire présente une rétrospective sur Christian Lacroix, éminent styliste français et créateur de la Maison de Haute Couture éponyme, avec des pièces exceptionnelles et iconiques. Artisan de la Haute Couture, le créateur se démarque par un style coloré, mêlant tableaux fruités et traditions ancestrales. Le couturier de la couleur s’impose également avec les nombreuses broderies perlées pailletées qui ornent ses créations.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-10-27 14:30:00

fin : 2025-03-15 17:00:00

Place de la 2ème DC Commun sud

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est

