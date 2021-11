Tourcoing Ludomédiathèque Colette Nord, Tourcoing Exposition rétrogaming Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Exposition rétrogaming Ludomédiathèque Colette, 23 novembre 2021, Tourcoing. Exposition rétrogaming

du mardi 23 novembre au samedi 27 novembre à Ludomédiathèque Colette

Pour fêter les Journées Mondiales du Jeu Vidéo, le pôle multimédia de la ludomédiathèque Colette vous propose de découvrir l’exposition “Made in Hollywood”, consacrée au rétrogaming. (Re)Découvrez les consoles des années 1980-1990 ainsi qu’une sélection de jeux ayant inspiré le cinéma. Tout le programme des Journés mondiales du jeu vidéo [ici](https://openagenda.com/journees-mondiales-du-jeu-video-dans-le-reseau-des-mediatheques-de-tourcoing)

Entrée libre. Tout public à partir de 10 ans.

Pour fêter les Journées Mondiales du Jeu Vidéo, le pôle multimédia de la ludomédiathèque Colette vous propose de découvrir une exposition consacrée au rétrogaming Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing Bourgogne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T16:00:00 2021-11-23T18:30:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T12:30:00;2021-11-24T13:30:00 2021-11-24T18:30:00;2021-11-26T16:00:00 2021-11-26T18:30:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T12:30:00;2021-11-27T13:30:00 2021-11-27T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Ludomédiathèque Colette Adresse 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Ludomédiathèque Colette Tourcoing