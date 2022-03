exposition Retour de marché galerie Ménil’8 Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

exposition Retour de marché galerie Ménil’8, 16 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 16 mars 2022 au dimanche 20 mars 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

gratuit

Du côté des souks d’Orient des marchés d’Afrique pour des fruits de cajou, des mangoustans, un fagot d’indigo, de la gomme arabique.. Pas si loin ? Alors de la garance pour ses beaux rouges, des cosmos flamboyants pour l’orangé, notre pastel de Cocagne pour le bleu, la noix de galle pour l’encre noire, la gaude pour son jaune. Du bricolage ? des boulons, quatre tiges filetées, deux clés de 12, un jeu de lames de scie, La rondeur d’un fruit, la forme biscornue d’une racine,couleurs criardes, l’amoncellement des déchets, les trucs qui n’existent pas… tout y est : textures, couleurs, formes, odeurs, sons, tous les sens ont été sollicités. Quelles images garderons nous du marché ? galerie Ménil’8 8 rue Boyer Paris 75020 Contact : 0651997149 artistesalabastille@gmail.com https://artistesalabastille.com https://www.facebook.com/artistes.bastille Art contemporain;Expo;Loisirs;Peinture;Photo

Date complète :

2022-03-16T14:00:00+01:00_2022-03-16T20:00:00+01:00;2022-03-17T14:00:00+01:00_2022-03-17T20:00:00+01:00;2022-03-18T14:00:00+01:00_2022-03-18T20:00:00+01:00;2022-03-19T14:00:00+01:00_2022-03-19T20:00:00+01:00;2022-03-20T14:00:00+01:00_2022-03-20T20:00:00+01:00

