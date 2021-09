Exposition Retour Aux Sources I maison Folie Moulins, 29 septembre 2021, Lille.

Exposition Retour Aux Sources I

du mercredi 29 septembre au dimanche 3 octobre à maison Folie Moulins

L’exposition Retour Aux Sources I propose un travail réalisé par des étudiants de l’École Supérieure d’Art de Cambrai, autour de l’œuvre Reactive Books de John Maeda, une pièce majeure du design d’interaction, produite dans les années 1990. Depuis moins d’un an, le programme de recherche Retour Aux Sources (RAS) de l’École Supérieure d’Art de Cambrai (ESAC) puise dans l’obsolète pour réinventer. Véritable laboratoire d’informatique appliquée pour les arts, RAS consolide l’apprentissage du code libre à travers deux objectifs : * Restaurer, augmenter des œuvres ou des dispositifs qui ont fait l’histoire de l’art numérique. * Partager, valoriser et pérenniser les briques algorithmes qui ont permis la réactivation de ces œuvres. Pour ce premier acte, les étudiants du programme de recherche se sont initiés à la création « post-analogique », autrement dit, une création ouverte, déjà là, qui prend en compte le patrimoine médiatique du XX e siècle (vidéo, télévision, disque, radio,…). Une série de dispositifs à ne pas considérer comme désuets, mais comme une ressource opérationnelle compatible avec la création numérique contemporaine. Cette approche collective des outils technologiques semble nécessaire au regard des discours qui soutiennent l’obsolescence programmée et l’immédiateté. Fondée sur cette philosophie, l’exposition Retour Aux Sources I propose un travail autour de l’oeuvre Reactive Books de John Maeda, une pièce majeure du design d’interaction, produite dans les années 1990. Reactive Books est un pack de CD ROM rassemblant nombre d’expérimentations graphiques modulables par le biais des périphériques d’un simple ordinateur (souris, clavier, microphone, webcam …). Les programmes de l’auteur n’ayant pas supporté l’évolution de la micro-informatique et des logiciels, l’oeuvre n’est plus praticable et n’est exposée qu’au Museum of Modern Art de New York, avec l’environnement fragile de l’époque (Power Macintoch). Après un travail d’analyse, de rétro-ingénierie et de développement, l’équipe du programme de recherche propose un parcours d’une version restaurée des Reactive Books et un transfert de ses règles de design d’interaction sur une série d’objets analogiques désuets (oscilloscopes, TV, minitels). _Une exposition à découvrir au Mini-Lab de la maison Folie Moulins_ _Entrée libre et gratuite_ _Du mercredi au dimanche de 14h à 19h_

Gratuit

Une exposition proposée par les étudiant·e·s de l’ESAC, pour se réapproprier certains objets désuets du XXème siècle (TV, minitels…)

maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T19:00:00;2021-09-30T14:00:00 2021-09-30T19:00:00;2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T19:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T19:00:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T19:00:00