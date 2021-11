Exposition « Retour à la source » de Bernard Rouanet Hôtel Rochegude, 29 janvier 2022, Albi.

Pour l’Albigeois Bernard Rouanet, la peinture se vit intensément depuis son plus jeune âge. Durant les années soixante, pendant ses études, il entame une carrière artistique, obtient des prix et expose à Paris. Dès lors, c’est l’abstraction seule qui l’attire. Mais la vie l’amène à choisir une voie professionnelle plus raisonnable, d’abord en entreprise puis comme consultant. Depuis quelques années, Bernard s’est remis à la peinture, un « Retour à la source » qu’il présente à partir du 29 janvier aux cimaises de l’Hôtel Rochegude. Près d’une cinquantaine de toiles, avec des effets de matière pour dénominateur commun, seront ainsi offertes aux regards des visiteurs. Instinctive, chaque œuvre est rythmée de pleins, de plages vierges, de couleurs et de griffures. Ici, le geste est rapide et rageur. Bernard défie la matière vivant sa peinture comme un combat dans un corps-à-corps peignant a à l’huile en plusieurs couches, employant à la fois l’empâtement et les « accidents » comme techniques centrales. Pour lui, chaque nouveau tableau est une nouvelle aventure, avec son lot de joie et de déconvenues : _« Je ne cherche pas à produire des réalités. Chacun peut y croiser un visage, un paysage ou autres en écho à ses émotions intérieures. On entre ou non dans mes tableaux, c’est le mystère de la création ! » explique Bernard. Et, si pour le visiteur, ces toiles abstraites exposées jusqu’au 13 février peuvent être moins accessibles que des œuvres figuratives, force est de constater que s’en dégage une très grande émotion. Un magnifique « Retour à la source. »_ **Du 29 janvier au 13 février, ouvert de 13h à 18h, tous les jours. Vernissage vendredi 28 janvier à 18h30. Entrée libre.**

Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



