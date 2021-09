Exposition Résurgence, Martine Aballéa Les Tanneries – Centre d’art contemporain, 25 septembre 2021, Amilly.

Exposition Résurgence, Martine Aballéa

du samedi 25 septembre au dimanche 28 novembre à Les Tanneries – Centre d’art contemporain

Puisant dans les caractéristiques architecturales et historiques de la Grande Halle, l’artiste y déploie un dispositif irrigué d’un ou de mille récits. Une grande vague textile bleue, scintillante et flottante, vient recouvrir, en une ondulation aérienne et ascendante, les cuves dans lesquelles circulait l’eau du Loing déviée jadis par les tanneurs. Fixée sur une montagne d’artefacts en verre animée d’agencements alambiqués de prismes, cornues, flacons de Woolf, ballons à réduction, cyclones thermostatés, ampoules à décanter, et autres flacons laveurs, l’onde iridescente s’élance le long de la Grande Halle pour venir se déposer, plus loin, aux pieds des promeneurs curieux qui sont invités à en remonter le cours, à rebours.

Voir https://www.lestanneries.fr

Pour son exposition aux Tanneries intitulée Résurgence, Martine Aballéa (née en 1950 à New York, vit et travaille à Paris), transforme, à la faveur d’une importante et inédite installation in situ,…

Les Tanneries – Centre d’art contemporain 234 Rue des Ponts, Amilly Amilly



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T14:30:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-26T14:30:00 2021-09-26T18:00:00;2021-09-27T14:30:00 2021-09-27T18:00:00;2021-09-28T14:30:00 2021-09-28T18:00:00;2021-09-29T14:30:00 2021-09-29T18:00:00;2021-09-30T14:30:00 2021-09-30T18:00:00;2021-10-01T14:30:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T14:30:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-04T14:30:00 2021-10-04T18:00:00;2021-10-05T14:30:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T14:30:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T14:30:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T14:30:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T14:30:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-11T14:30:00 2021-10-11T18:00:00;2021-10-12T14:30:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T14:30:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-14T14:30:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-15T14:30:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T14:30:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-18T14:30:00 2021-10-18T18:00:00;2021-10-19T14:30:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T14:30:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T14:30:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T14:30:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T14:30:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T14:30:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-25T14:30:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-26T14:30:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T14:30:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T14:30:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T14:30:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T14:30:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T13:30:00 2021-10-31T17:00:00;2021-11-01T13:30:00 2021-11-01T17:00:00;2021-11-02T13:30:00 2021-11-02T17:00:00;2021-11-03T13:30:00 2021-11-03T17:00:00;2021-11-04T13:30:00 2021-11-04T17:00:00;2021-11-05T13:30:00 2021-11-05T17:00:00;2021-11-06T13:30:00 2021-11-06T17:00:00;2021-11-07T13:30:00 2021-11-07T17:00:00;2021-11-08T13:30:00 2021-11-08T17:00:00;2021-11-09T13:30:00 2021-11-09T17:00:00;2021-11-10T13:30:00 2021-11-10T17:00:00;2021-11-11T13:30:00 2021-11-11T17:00:00;2021-11-12T13:30:00 2021-11-12T17:00:00;2021-11-13T13:30:00 2021-11-13T17:00:00;2021-11-14T13:30:00 2021-11-14T17:00:00;2021-11-15T13:30:00 2021-11-15T17:00:00;2021-11-16T13:30:00 2021-11-16T17:00:00;2021-11-17T13:30:00 2021-11-17T17:00:00;2021-11-18T13:30:00 2021-11-18T17:00:00;2021-11-19T13:30:00 2021-11-19T17:00:00;2021-11-20T13:30:00 2021-11-20T17:00:00;2021-11-21T13:30:00 2021-11-21T17:00:00;2021-11-22T13:30:00 2021-11-22T17:00:00;2021-11-23T13:30:00 2021-11-23T17:00:00;2021-11-24T13:30:00 2021-11-24T17:00:00;2021-11-25T13:30:00 2021-11-25T17:00:00;2021-11-26T13:30:00 2021-11-26T17:00:00;2021-11-27T13:30:00 2021-11-27T17:00:00;2021-11-28T13:30:00 2021-11-28T17:00:00