Musée industriel de la Corderie Vallois – RMM, le samedi 18 septembre à 14:00

Ce projet est le fruit d’une rencontre entre l’univers d’un artiste, l’enseignement pluridisciplinaire d’un collège et un musée. Au cours de l’année scolaire 2019-2020, les niveaux de 4ème ont travaillé avec l’artiste Jennifer MacKay pour produire un rendu artistique autour du fil et du textile au Musée de la Corderie Vallois.

Dans la limite des places disponibles / Pas de réservation

Présentation du projet en présence des enseignants, des élèves et de l’artiste. Musée industriel de la Corderie Vallois – RMM 185 route de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

