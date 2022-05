EXPOSITION – RESTITUTION DES RÉSIDENCES D’ARTISTES, 12 mai 2022, .

EXPOSITION – RESTITUTION DES RÉSIDENCES D’ARTISTES

2022-05-12 – 2022-06-01

En favorisant la rencontre régulière et le partage d’expérience entre des équipes artistiques et les plus jeunes, le dispositif des résidences d’artistes dans les écoles place la création artistique au cœur des établissements.

L’énergie et les savoir-faire des équipes artistiques convergent pour faire des élèves des citoyens à part entière en élargissant leurs sources de discernement et en posant un regard pluriel sur les chemins de réussite, la confrontation au monde, l’apprentissage et la transmission.

HOTEL DE VILLE METZ

