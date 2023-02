Exposition restitution de la Résidence d’artistes : “Quelque chose ici va venir” aux Ateliers des Arques, 8 juillet 2023, Les Arques .

Exposition restitution de la Résidence d’artistes : “Quelque chose ici va venir” aux Ateliers des Arques

La Verrière du Presbytère Les Arques Lot

2023-07-08 14:30:00 – 2023-09-17 17:30:00

Seul, en groupe, en famille ou entre amis, vous serez accueilli et guidé sur simple demande entre les diverses installations produites par les artistes en résidence en 2023 :

• Romain Gandolphe, artiste (Art/poésie/conte/oralité)

• Jean-Sébastien Lagrange, designer (Design service/politique culturelle/résidence)

• Sabine Mirlesse, artiste (Art et magie/ géomancie/activation de la terre et du paysage)

• Anna Saint-Pierre, designer (Design/architecture/matière)

• Nicolas Verschaeve, designer (Design objet/artisanat/filière bois)

• Samuel Vermeil, designer graphique

Visite libre ou commentée sur simple demande à l’accueil de l’exposition (tous les jours sauf le lundi).

– Du 8 juillet au 31 août : du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 ; les samedis et dimanches de 14h30 à 18h30.

– Du 1er au 17 septembre : l’exposition est accessible tous les jours sur réservation pour les groupes constitués, et les week-ends pour le public de 14h30 à 18h30.

La résidence de printemps, “Quelque chose ici va venir” , a réuni de nouveaux artistes, avant tout, pour partager une expérience de vie et de travail, des rencontres, des échanges, du collectif.

Les Ateliers des Arques vous proposent de venir découvrir la restitution de cette 32ème résidence dans le cadre de l’exposition d’été.

C’est dans la nature environnante, les aires publiques, les interstices parcellaires privés mis à leur disposition dans le coeur du village, ou encore dans les espaces clos des ateliers reconvertis en lieux d’exposition temporaire, que les artistes sont invités à faire état de leurs recherches.

L’exposition restitue les travaux développés sur plusieurs semaines de résidence, individuellement et parfois collectivement, et dévoile au plus grand nombre les pièces réalisées.

Vernissage de l’exposition le vendredi 7 Juillet 2022 à 19h en présence des artistes et du directeur artistique, Emmanuel Tibloux, directeur de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs.

©ateliers des arques

