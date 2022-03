Exposition – Respirations, Sophie Le Gendre Square de la Tour Saint-Jacques, 3 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 03 mars 2022 au lundi 04 avril 2022 :

gratuit

La photographe et réalisatrice parisienne Sophie Le Gendre met en scène l’insouciance des enfants avec poésie dans un Paris en noir et blanc. Une exposition à découvrir du 3 mars au 4 avril sur les grilles du Square de la Tour Saint-Jacques.

Dans cette exposition, une bande d’enfants prône l’insouciance et la joie de vivre à travers des clichés noir et blanc pris sur le vif. Ces moments volés sont une véritable respiration lumineuse et poétique. Une bouffée d’air pur en ces temps de restreinte.

Sophie Le Gendre, photographe et réalisatrice, a été Lauréate du prix Objectif Femmes en 2019, 1er prix Photo à la biennale de Florence en 2021 et a obtenu l’Award de l’Art Tour International Magazine of New York en 2022. Elle multiplie les expositions photos à travers le monde.

Que ce soit à travers son univers floral ou ses photographies prises sur le vif, son inspiration sera toujours d’offrir au monde de véritables instants de respiration à travers son oeil profondément optimiste et lumineux.

Square de la Tour Saint-Jacques 39, rue de Rivoli Paris 75004

Contact : https://www.paris.fr/quefaire

Expo;Photo

Date complète :

© Sophie Le Gendre