Résonances ———- ### _Métaphysique de la chute_ ### Seize toiles de Cyril Burget Des portraits de corps, libérés le temps d’un instant de leur gravité. Ces peintures montrent l’abandon du corps et la tension de l’esprit replié sur lui-même. Cette installation confronte dans une perspective immersive les objets du Musée d’Histoire de la Médecine et la figuration de corps allongés ou chutant. ### Une exposition immersive … Les spectateurs vivent une expérience sensorielle en circulant dans l’espace d’exposition. Une **bande sonore** accompagne cette présentation visuelle pour prolonger l’immersion de la visite : des sons abstraits, des chuchotements, des battements de cœur. Cette installation sonore et visuelle met en abîme cette double vocation en confrontant « objets-outils » et « corps » dans un face-à-face vertigineux. ### Une dimension historique et artistique Dans cette exposition, l’espace muséal de l’histoire de la médecine est approché en respectant la beauté de son lieu. De nombreuses perspectives s’offrent à vos regards, à vos oreilles, pour faire retour à votre propre histoire, mais aussi à votre propre corps. _Commissaire d’exposition Professeur Octave Debary, Directeur du Laboratoire d’Anthropologie CANTHEL._

Entrée libre pour la Nuit Européenne des Musées

Au sein de l’Université Paris Cité, le Musée d’Histoire de la Médecine et le laboratoire Canthel, vous propose une exposition de peinture de l’artiste Cyril Burget.

