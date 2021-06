Saint-Denis Muséum d'histoire naturelle Saint-Denis Exposition « Résonances, Le Louvre à La Réunion : Pieter Boel, La Ménagerie de Louis XIV » Muséum d’histoire naturelle Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

le samedi 3 juillet à 17:30

La collection d’animaux naturalisés du Muséum d’Histoire Naturelle est mise en parallèle avec des dessins exécutés par Pieter Boel d’après les animaux de la Ménagerie de Louis XIV à Versailles. Muséum d’histoire naturelle 1 rue Poivre, Saint-Denis, Réunion, La Réunion Saint-Denis

2021-07-03T17:30:00 2021-07-03T20:45:00

