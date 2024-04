Exposition « Résistance-Répression-Déportation. Femmes de France au camp de concentration de Ravensbrück, 1942-1945 » Archives départementales du Nord Lille, mardi 16 avril 2024.

Début : 2024-04-16T09:00:00+02:00 – 2024-04-16T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T09:00:00+02:00 – 2024-06-07T16:00:00+02:00

Dans le cadre de leur programmation autour du 80e anniversaire de la Libération de la France, les Archives départementales du Nord accueillent une exposition bilingue (allemand-français) mettant en lumière les trajectoires et expériences des quelques 7000 femmes déportées de France au camp de concentration de Ravensbrück.

L’exposition illustre la diversité de leurs origines sociales et nationales et montre les multiples formes de résistance, de détention et de survie à travers une sélection de 30 biographies, parmi lesquelles 3 femmes du Nord.

Archives départementales du Nord 22, rue Saint-Bernard – Lille Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Mémorial de Ravensbrück