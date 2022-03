Exposition Résidence Gauthier David avec l’école des 3 collines Bibliothèque de Brussieu Bibost Catégories d’évènement: BIBOST

Rhône

Exposition Résidence Gauthier David avec l’école des 3 collines Bibliothèque de Brussieu, 8 mars 2022, Bibost. Exposition Résidence Gauthier David avec l’école des 3 collines

du mardi 8 mars au samedi 26 mars à Bibliothèque de Brussieu

La Bibliothèque de Brussieu vous propose jusqu’au 27 mars une exposition des « petites maisons » imaginées par les élèves de CM1/CM2 de l’école des 3 collines située à la Giraudière. Ces réalisations ont été conçues en ateliers avec Gauthier DAVID en résidence d’auteur fin 2021. L’exposition est inspirée d’un roman Jeunesse de Gauthier DAVID “un été Warthon” que vous pourrez bientôt découvrir en rayon. Venez découvrir cette exposition pendant les permanences : – le Mardi de 16H30 à 18H30, – le Samedi et Dimanche de 10H à 12H, La Bibliothèque de Brussieu vous propose jusqu’au 27 mars une exposition des « petites maisons » imaginées par les élèves de CM1/CM2 de l’école des 3 collines située à la Giraudière. Bibliothèque de Brussieu 15 grande rue 69690 Brussieu Bibost Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T16:30:00 2022-03-08T18:30:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T12:00:00;2022-03-15T16:30:00 2022-03-15T18:30:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T12:00:00;2022-03-22T16:30:00 2022-03-22T18:30:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: BIBOST, Rhône Autres Lieu Bibliothèque de Brussieu Adresse 15 grande rue 69690 Brussieu Ville Bibost lieuville Bibliothèque de Brussieu Bibost Departement Rhône

Bibliothèque de Brussieu Bibost Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bibost/

Exposition Résidence Gauthier David avec l’école des 3 collines Bibliothèque de Brussieu 2022-03-08 was last modified: by Exposition Résidence Gauthier David avec l’école des 3 collines Bibliothèque de Brussieu Bibliothèque de Brussieu 8 mars 2022 Bibliothèque de Brussieu Bibost Bibost

Bibost Rhône