Exposition réseaux sociaux Bibliothèque du Chat Perché, 22 février 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

du mardi 22 février au samedi 5 mars à Bibliothèque du Chat Perché

Cette exposition présente les grandes thématiques développées lors des actions de prévention des usages à risque d’Internet auprès des collégiens et des lycéens, menées par les Ceméa et leur Pôle « Médias, éducation critique et engagement citoyen ». Pour qui ? pour ados et adultes Elle a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des jeunes et des adultes-parents aux usages des réseaux sociaux et favoriser les échanges avec l’équipe éducative, d’animation ou la famille. L’identité numérique, le respect de la vie privée, l’image de soi, la protection des données personnelles, les stratégies commerciales sont les sujets abordés et qui pourront être complétés sous forme d’ateliers d’expérimentation et des temps de débat.

Entrée libre et gratuite

Une exposition qui sensibilise l’ensemble des jeunes et des adultes-parents aux usages des réseaux sociaux

Bibliothèque du Chat Perché Rue des Turquoises 45140 Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T10:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-03-01T10:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T18:00:00