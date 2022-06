Exposition – Requins de Bretagne Saint-Brieuc, 5 juin 2022, Saint-Brieuc.

Exposition – Requins de Bretagne Site de l’étoile Maison de la Baie Saint-Brieuc

2022-06-05 – 2022-09-25 Site de l’étoile Maison de la Baie

Saint-Brieuc 22120

Ils sont beaucoup plus nombreux qu’on ne le croit. On recense en effet plus de 30 espèces différentes dans les eaux bretonnes, de la surface jusque dans les profondeurs. Dévoreurs ? Nous sommes loin des requins hollywoodiens qui nourrissent notre imaginaire. Les requins sont bien plus menacés que menaçants. Cette exposition vous présente 9 espèces vivant en Bretagne.

