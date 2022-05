EXPOSITION – REQUIEMS POUR PIANO Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Romain Thierry, né en 1988, est un artiste photographe qui traque depuis 2014 les pianos oubliés dans des lieux désaffectés. Dans des lieux foudroyants de beauté, les instruments saisis en lumière naturelle deviennent les personnages muets d'une intense dramaturgie.

Entrée libre.

