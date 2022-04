Exposition Reprises…repriseS Varaignes, 4 juin 2022, Varaignes.

Exposition Reprises…repriseS Varaignes

2022-06-04 – 2022-09-30

Varaignes Dordogne

EUR Exposition thématique ouverte à tous les adhérents et tous les artistes textiles, plasticiens qui souhaitent y participer. L’objectif est de mettre en avant la création artistique en lien avec les fibres et le textile et de laisser libre cours à l’imagination et à la créativité.

+33 5 53 56 35 76

Varaignes

