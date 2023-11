Exposition « RePère(s) » La Gare Expérimentale Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exposition « RePère(s) » La Gare Expérimentale Paris, 8 novembre 2023, Paris. Du mercredi 08 novembre 2023 au dimanche 19 novembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 16h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

À partir de témoignages de femmes, recueillis par l’artiste, l’installation mêle écrits et portraits photographiques. Elle propose ainsi de leur donner la parole, sur le sujet intime de la relation père-fille. « Douze femmes, âgées de 22 à 74 ans, ont accepté de se livrer sur ce sujet.

Je les ai rencontrées aux quatre coins de la France.

Trois d’entre elles ont souhaité écrire. Les autres l’ont fait de vive

voix lors d’une conversation, de femme à femme. De ces échanges

privilégiés, sont nés des textes. Que leur père ait été absent, exigeant, envahissant, agressif, ou

simplement maladroit, qu’il ait abandonné ou qu’il ait fait de son

mieux, que ces femmes se sentent apaisées, retenues ou au contraire

libérées, qu’elles aient cherché à le rendre fier, à lui pardonner, à

s’en éloigner : toutes ont su puiser de la force dans ce qu’il y a eu de

bon ou de moins bon. Dans un cadre intime, vous êtes invités à découvrir ces femmes, leurs portraits, et à prendre le temps de lire ces récits… » Vernissage de l’exposition le mercredi 8 novembre 2023 à partir de 18h La Gare Expérimentale 18 bd Sérurier 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1778362145951590/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D https://www.facebook.com/mariedumontphotographer https://www.facebook.com/mariedumontphotographer

Marie Dumont Exposition « RePère(s) » – Marie Dumont Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Gare Expérimentale Adresse 18 bd Sérurier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Gare Expérimentale Paris latitude longitude 48.8780379802352,2.40580796376142

La Gare Expérimentale Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/