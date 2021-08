Exposition “repère” Urdos, 19 août 2021, Urdos.

Exposition “repère” 2021-08-19 18:00:00 – 2021-08-19

Urdos 64490 Urdos

Exposition suite à une résidence artistique au chalet Peyranère, présentation du travail de 50 étudiants en art.

accès libre

Pendant une semaine d’août, la Summer S/Cool réunit un groupe étudiant·e·s en art et en design, de tous les domaines confondus, pour un camp d’été. À la suite de cette semaine de création in situ, nous montons ensemble une exposition sur place pour présenter les pratiques artistiques qui sont apparues.

La Summer S/Cool est nomade et change de lieu a chaque fois. Cette année la deuxième édition de la Summer S/Cool aura lieu au Châlet de Peyranère dans les Pyrénées du 14 au 20 août 2021. ● Le thème de cet année est repère.

lepetitclubscool

