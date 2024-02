EXPOSITION « RENVERSANT ! » Place Henri Dulion Martres-Tolosane, vendredi 1 mars 2024.

Le GRAND PRESBYTERE accueille l’exposition Renversant ! ».

Le Grand Presbytère réouvre ses portes le vendredi 1er mars 2024.

Du 1er mars au 21 avril 2024, le Grand Presbytère s’empare de la magie du verre.

Martine BRUGGEMAN, Pascaline FONTAINE, Sylvie FREYCENON, Corinne JOACHIM, Marc KNIEBIHLER et Olivier MALLEMOUCHE sont ces six artistes verriers, qui donnent forme dans un acte de création, à un concert où verre et lumière jouent une symphonie achevée qui vibre à l’âme, nous transporte et nous renverse ! .

Début : 2024-03-01 10:00:00

fin : 2024-04-01 12:30:00

Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie grand.presbytere@mairie-martres-tolosane.fr

