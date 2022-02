Exposition Renoir, 30 ans de présence dans l’aube Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Catégories d’évènement: Aube

2022-05-04 – 2022-05-28

2022-05-04 – 2022-05-28

Ervy-le-Châtel Aube Du 4 au 28 mai : ERVY LE CHATEL – Exposition Renoir, 30 ans de présence dans l'aube, à la Médiathèque Thibaud de Champagne. Des panneaux très colorés résument la carrière de Pierre Auguste Renoir, tout en mettant particulièrement en évidence sa présence régulière dans l'aube durant plus de 30 ans. Masque et passe sanitaire obligatoire. Sur inscription : +33 (0)3 25 81 64 32 – mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr

