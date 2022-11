Exposition René Kuder Albé Albé Catégories d’évènement: Albé

Bas-Rhin

Exposition René Kuder Albé, 3 décembre 2022, Albé. Exposition René Kuder

45 rue de l’Erlenbach Albé Bas-Rhin

2022-12-03 – 2022-12-04 Albé

Bas-Rhin Albé Exposition sur la vie de René Kuder, artiste-peintre (1882-1962) et de ses œuvres. La possibilité pour tous de venir découvrir ou redécouvrir les thèmes de prédilection de l’artiste peintre dans une dimension locale, un moment propice à la réflexion, à l’inspiration et au partage. Albé

dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: Albé, Bas-Rhin Autres Lieu Albé Adresse 45 rue de l'Erlenbach Albé Bas-Rhin Ville Albé lieuville Albé Departement Bas-Rhin

Albé Albé Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albe/

Exposition René Kuder Albé 2022-12-03 was last modified: by Exposition René Kuder Albé Albé 3 décembre 2022 45 rue de l'Erlenbach Albé Bas-Rhin Albé Bas-Rhin

Albé Bas-Rhin